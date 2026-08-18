(ANSA) - BOLOGNA, 18 AGO - Alberto Cremonini, 19 anni, studente neo-maturando del liceo Righi di Bologna, è morto dopo 45 giorni, passati tra l'ospedale Maggiore e il Policlinico Sant'Orsola, in seguito ad un incidente stradale avvenuto il 2 luglio, a Bologna. La notizia è riportata da QN-Il Resto del Carlino e da Repubblica Bologna. L'impatto, su cui erano intervenuti gli operatori della polizia locale, è avvenuto nella giornata lungo viale Pepoli, non lontano dal liceo dove il giovane aveva frequentato l'indirizzo Scientifico. L'automobilista che lo ha investito, un uomo di 59 anni, potrebbe ora rispondere dell'accusa di omicidio stradale. Il 19enne aveva sostenuto la prova orale dell'esame di maturità e, uscito da scuola, stava attraversando sulle strisce pedonali per raggiungere la corriera. In quegli attimi, l'auto lo ha investito. Dopo il trasferimento all'ospedale Maggiore, in codice di media gravità, le condizioni del ragazzo sono peggiorate, fino al trasferimento nella terapia intensiva del Sant'Orsola. È morto dopo oltre un mese, nella giornata di domenica. (ANSA).