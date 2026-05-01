(ANSA) - BOLZANO, 01 MAG - Un uomo è morto travolto da una ruspa mentre stava lavorando nei pressi di una sua proprietà. È accaduto a Chiusa, in Alto Adige, dove il corpo senza vita dell'uomo è stato trovato attorno alle 9.30 di questa mattina, ma non è escluso che l'incidente possa essersi verificato nella serata di giovedì. I carabinieri della Compagnia di Chiusa sono sul luogo dell'incidente, in località Coste, per i rilievi di rito. Sul posto sono intervenuti anche i soccorsi, con la Croce Bianca e l'auto medica, oltre ai vigili del fuoco volontari di Chiusa, ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare. (ANSA).