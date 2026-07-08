(ANSA) - AOSTA, 08 LUG - Un alpinista ceco di 34 anni è morto dopo essere stato travolto da una scarica di sassi mentre scalava la parete nord del Lyskamm, sul versante svizzero del massiccio del Monte Rosa. L'incidente è avvenuto ieri ma è stato reso noto solo oggi dalle autorità elvetiche. La vittima era assieme ad un compagno di cordata. L'incidente è avvenuto verso le 9 a circa 4.300 metri di quota. Sul posto sono subito intervenuti i soccorritori con un elicottero di Air Zermatt ma hanno potuto solo constatare il decesso della vittima. (ANSA).