NICOSIA. Un traghetto passeggeri con 270 persone a bordo si è capovolto al largo della costa di Cipro dopo essere partito dal porto di Kyrenia/Girne, nella parte settentrionale dell’isola controllata dall’autoproclamata Repubblica Turca di Cipro del Nord.

L’allarme è scattato alle 12.10, quando l’imbarcazione, che si trovava a circa tre miglia a nord della costa, ha lanciato un segnale di soccorso segnalando un’infiltrazione d’acqua. Poco dopo il traghetto si è ribaltato.

Il ministero della Sanità locale ha comunicato che sono state adottate tutte le misure necessarie per garantire un rapido intervento dei soccorritori e dei servizi sanitari, senza però fornire inizialmente indicazioni sul numero delle persone coinvolte o sull’eventuale bilancio delle vittime.

A confermare che l’incidente ha avuto conseguenze mortali è stato Ali Murat Basceri, ambasciatore turco a Nicosia. Secondo quanto riferito dall’emittente turca TRT, il diplomatico ha parlato di «perdite di vite umane», senza precisarne il numero. «Purtroppo, ci sono delle vittime», ha dichiarato.

Le operazioni di soccorso sono in corso nelle acque davanti a Kyrenia. Al momento non è stato comunicato un bilancio definitivo né sono disponibili ulteriori dettagli sulle condizioni delle persone che si trovavano a bordo del traghetto.