(ANSA) - ISTANBUL, 30 AGO - Sono 159, su 270 tra passeggeri e membri dell'equipaggio, le persone tratte in salvo dal traghetto affondato stamane al largo della costa di Cipro Nord. Lo afferma il sindaco della città costiera di Kyrenia, Murat Senk, da dove l'imbarcazione era salpata. Le operazioni di recupero, scrivono i media locali, sono ancora in corso con l'impiego di un'altra imbarcazione e un elicottero. "Purtroppo, ci sono delle vittime", ha affermato l'ambasciatore turco a Nicosia, Ali Murat Basceri, secondo quanto riferisce l'emittente turca TRT. La nave, che era diretta al porto turco di Taşucu, ha iniziato a imbarcare acqua subito dopo essere salpata. L'imbarcazione aveva lanciato un segnale di soccorso alle 12:10, segnalando un'infiltrazione d'acqua a circa tre miglia a nord della costa di Cipro. (ANSA).