ROMA. Le grotte subacquee dell'atollo di Vaavu come una trappola per cinque italiani morti in un'immersione nelle profondità delle acque delle Malvide, a cinquanta metri. A tuffarsi dalla Safari boat Duke of York senza più risalire erano persone apparentemente esperte, forse in esplorazione nell'ambito di una crociera scientifica. Tra i più competenti di quell'equipaggio c'era Monica Montefalcone, 51 anni, docente in Ecologia all'ateneo di Genova. Assieme a lei sua figlia, Giorgia Sommacal, 23 anni, Muriel Oddenino di Poirino, ricercatrice del Torinese, e gli istruttori subacquei Gianluca Benedetti di Padova e Federico Gualtieri di Borgomanero, del Novarese.



Per le autorità locali si è trattato del peggior incidente subacqueo singolo nella Repubblica delle Maldive, composta da 1.192 minuscole isole coralline sparse per circa 800 chilometri attraverso l'equatore nell'Oceano Indiano.



La ricercatrice del Torinese



Muriel Oddenino, di 31 anni, di Poirino, si è laureata con laurea triennale a Torino in Scienze naturali. Amante delle immersioni e del mare, è autrice di varie pubblicazioni scientifiche. Poi ha proseguito gli studi all'università di Genova, dal 2019 al 2022 e ha lavorato come ricercatrice all'università di Bari per undici mesi dal 2023 al 2024. Nel capoluogo ligure era assegnista di ricerca del dipartimento delle Scienza della terra, dell'ambiente e della vita.



"Ciao piccolina ragazza meravigliosa, dolce e sensibile, sempre con il sorriso negli occhi e la gentilezza nel cuore. Ti vedevamo entrare in caffetteria ci chiedevi la tua focaccia e il cappuccino senza lattosio, pronta a fare due chiacchiere e a regalare un momento di allegria a tutti noi". Lo scrive sul profilo social di Muriel Oddenino una barista di Borgio Verezzi, tra Finale e Pietra Ligure. È uno dei primi commenti apparsi. "La tua presenza mancherà tantissimo, ma il ricordo della tua luce, del tuo sorriso e della tua dolcezza resterà per sempre nei nostri cuori - si legge ancora - . Ci stringiamo con affetto al dolore della famiglia e di tutte le persone che ti hanno voluto bene. Ciao Muriel Oddenino".



La docente universitaria a Genova e la figlia



Si chiamava Monica Montefalcone ed era una professoressa associata in Ecologia all'Università di Genova, volto noto anche in tv, ricercatrice e studiosa dell'ambiente marino. Lo ha confermato la stessa Università di Genova. La docente era nota per il suo grande amore per il mare e per essere responsabile di alcuni importanti progetti in ambito marino quali Talassa, GhostNet e MER "A16-A18". Morta anche la figlia Giorgia.



Il capobarca e istruttore di sub



C'è anche l'istruttore subacqueo e capobarca Gianluca Benedetti tra i cinque italiani morti. Sul sito del tour operator per cui lavorava viene spiegato che Gianluca, originario di Padova, dopo una lunga esperienza nel mondo delle banche e della finanza, ha deciso di esplorare nuove strade e di trasformare la subacquea, passione di lunga data ed impegno lavorativo già svolto da molti anni part-time in Italia, in un'attività a tempo pieno. Un primo contatto con le Maldive avviene nel 2017 che si è trasformato in una permanenza di circa sette anni, salvo una breve parentesi indonesiana nello splendido arcipelago incastonato nell'Oceano Indiano. Viene descritto come "una persona energica ed estremamente sportiva, amante della lettura, del cinema classico e degli scacchi"