VERONA. Ha cercato disperatamente di raggiungere il treno che stava lasciando la stazione, correndo lungo la banchina e battendo sui finestrini per attirare l’attenzione. Ma è scivolato ed è finito sotto il convoglio. È morto così un 33enne friulano.

La tragedia si è consumata ieri pomeriggio, domenica 25 ottobre, alla stazione ferroviaria di Verona Porta Nuova. Il giovane si trovava in compagnia della fidanzata quando, raggiunto il binario 3, si è accorto che il treno era già in movimento.