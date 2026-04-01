(ANSA) - ROMA, 01 APR - Traffico in aumento in vista delle festività pasquali. Si prevede - indica Viabilità Italia, il Centro di coordinamento nazionale in materia di viabilità - un significativo incremento dei flussi di traffico lungo l'intera rete viaria nazionale, sia per gli spostamenti di breve raggio sia per quelli di medio-lunga percorrenza, che potrà, comunque, essere influenzato dalle condizioni meteorologiche. In particolare, i movimenti verso le principali località turistiche e le città d'arte saranno sostenuti già a partire dal pomeriggio di oggi, in coincidenza con la chiusura delle scuole, e tenderanno ad intensificarsi ulteriormente dal pomeriggio di giovedì 2 aprile e nelle mattinate di venerdì 3 e sabato 4 aprile. Per la giornata di domenica 5 aprile, Pasqua, si prevede traffico localmente intenso per l'intero arco della giornata. Il lunedì dell'Angelo sarà caratterizzato dai tradizionali spostamenti per le gite fuori porta, con traffico molto intenso a partire dal pomeriggio e nelle ore serali, in concomitanza con i primi rientri, che potranno interessare anche la mattinata di martedì 7 aprile. Concluso il periodo delle festività pasquali, avrà inizio quello dei ponti di primavera. In occasione della ricorrenza del 25 aprile si prevede traffico intenso dal pomeriggio di venerdì 24 fino alla mattina di lunedì 27 aprile, con un andamento complessivamente sostenuto ma senza particolari criticità. Con la fine del mese di aprile e l'inizio di maggio è atteso un ulteriore incremento dei flussi di traffico sulla rete stradale e autostradale nazionale, a partire dalle partenze previste nel pomeriggio del 30 aprile e nella successiva mattinata dell'1 maggio, tradizionalmente caratterizzata da numerosi spostamenti per le gite fuori porta. Nella giornata di sabato 2 maggio la circolazione si manterrà generalmente regolare, mentre un'intensificazione del traffico è prevista nel pomeriggio di domenica 3 maggio in concomitanza con i principali rientri. (ANSA).