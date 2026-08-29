(ANSA) - PECHINO, 29 AGO - Luca Barachini e Patrizia Marziale figurano nell'ultimo elenco delle persone disperse diffuso dalla polizia nepalese, aggiornato alle 17.30 di oggi, ora locale, e diffuso dal ministero del Turismo. Per entrambi il documento della Nepal Police riporta i dati anagrafici e l'appartenenza, rispettivamente, alle categorie Italia e Svizzera, senza alcuna indicazione di avvenuto soccorso. La coppia è residente a Lugano. Patrizia Marziale, da quanto si è appreso, è comunque italo-svizzera, quindi con doppia cittadinanza. (ANSA).