(ANSA) - TOKYO, 09 OTT - Toyota ha firmato un accordo quadro con i costruttori statali cinesi China FAW e Guangzhou Automobile Group (GAC) per accelerare lo sviluppo di veicoli elettrificati e intelligenti. L'intesa, definita dalle parti "accordo quadro di alleanza strategica", arriva mentre la casa automobilistica giapponese e le due aziende cinesi hanno progressivamente rafforzato la cooperazione attraverso le rispettive joint venture: FAW Toyota Motor e GAC Toyota Motor. Le vendite di Toyota in Cina restano deboli, in un mercato dove la concorrenza si è fatta sempre più agguerrita con l'ascesa dei produttori locali di veicoli elettrici. "Nel nuovo quadro di alleanza, FAW, Toyota e GAC utilizzeranno i rispettivi punti di forza per sostenere il miglioramento della competitività attraverso la collaborazione" tra le joint venture, si legge in un comunicato stampa diffuso dalle tre società. Secondo l'accordo, dopo un riequilibrio delle partecipazioni azionarie, le tre case auto formeranno un'alleanza per gestire funzioni quali ricerca e sviluppo, approvvigionamento, produzione e vendita all'interno delle joint venture. L'alleanza rappresenta un "passo significativo" verso un ulteriore rafforzamento del rapporto di cooperazione tra FAW e GAC, sottolineano le tre aziende, e consoliderà la relazione di lungo periodo tra le due società e Toyota. (ANSA).