(ANSA) - ROMA, 31 AGO - Tre agenti delle polizia penitenziaria sono stati interdetti dal servizio per un anno dopo quanto emerso da un'inchiesta della Procura capitolina su quanto sarebbe avvenuto nell'Istituto penale per minorenni di Casal del Marmo a Roma, dove dodici ragazzi detenuti sarebbero stati vittime di violenze e torture. Il Gip avrebbe emesso il provvedimento a seguito delle testimonianze delle vittime. "Già nel luglio 2025 avevamo presentato un esposto", spiega Antigone, che aveva segnalato gli episodi anche al Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità, il quale a sua volta aveva presentato due denunce per far luce sulla vicenda. (ANSA).