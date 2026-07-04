(ANSA) - ROMA, 04 LUG - Dopo la rapida fase di maltempo delle ultime 48 ore, l'arrivo dell'anticiclone delle Azzorre, unito alle roventi masse d'aria in risalita dal Nord Africa, darà il via a una nuova ondata di calore. Mattia Gussoni, meteorologo di iLMeteo.it, conferma il ritorno di un vasto campo di alta pressione proprio nel corso del primo fine settimana di luglio. Sabato 4 e domenica 5 luglio, oltre al tanto sole da nord a sud, è atteso un deciso aumento delle temperature, con punte massime di 33-34 gradi in città come Milano, Bologna, Firenze, Roma e Napoli. L'afa si farà sentire con maggiore intensità soprattutto sulle pianure del Nord, nelle zone interne e sulle due isole maggiori. Non sarà una fiammata transitoria. L'attuale blocco atmosferico è destinato a persistere anche all'inizio della prossima settimana. Non solo: secondo i dati del Centro Europeo, le prossime settimane di luglio saranno segnate da frequenti ondate di caldo, con temperature costantemente superiori alle medie stagionali. L'anticiclone subtropicale metterà radici sul Mediterraneo occidentale, sbarrando la strada alle perturbazioni atlantiche e concedendo solo rari temporali di calore sui rilievi. Ci prepariamo, spiega iLMeteo.it, «a un cuore dell'estate all'insegna di un caldo anomalo, con il rischio concreto di un rapido aggravamento dello stress idrico e del disagio bioclimatico su vaste aree del territorio». Nel dettaglio: sabato al Nord tempo stabile e soleggiato; al Centro sole ovunque; al Sud tempo soleggiato, con venti intensi dai quadranti settentrionali. Domenica 5 luglio al Nord sole e caldo in aumento; al Centro tempo stabile e soleggiato ovunque; al Sud tempo soleggiato con venti da nord. Lunedì 6 luglio al Nord sole e caldo ovunque; al Centro sole e acquazzoni sulle zone interne; al Sud tempo soleggiato, con locali temporali sulle zone montuose. (ANSA).