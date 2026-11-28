(ANSA) - MILANO, 28 NOV - E' definito l'ospedale di tutte le guerre il presidio di chirurgia ricostruttiva che Medici senza frontiere gestisce ad Amman in Giordania, perché, per la sua posizione, è il luogo in cui arrivano feriti e ustionati da buona parte del medio Oriente: Gaza, Yemen, Siria, Iraq e persino Sudan. Ed è per sostenere questo ospedale che Coop avvia la campagna di raccolta fondi #CoopforMSF. Dal 1 al 31 dicembre le donazioni saranno aperte alle casse con tagli da 1, 2, 5, 10 euro e multipli che Coop raddoppierà. Anche piccole donazioni possono essere importanti: quattro euro permettono di finanziare un giorno di antidolorifici per 50 pazienti post intervento, dieci comperare 28 paia di guanti sterili per le operazioni. "Ogni donazione - ha sintetizzato Laura Perrotta, direttrice della raccolta fondi di Msf - ci consentirà di aprire le porte dell'ospedale una volta in più. Far entrare una persona, curarla e farla uscire, verso una vita nuova". L'ospedale, dall'apertura nel 2006, ha curato 8.975 pazienti ed eseguito 19.542 operazioni chirurgiche. Si va dalla chirurgia ortopedica e maxillo-facciale al trattamento delle ustioni con percorsi affiancati a fisioterapia e sostegno alla salute mentale e anche formazione professionale, una scuola per i bambini lungodegenti e un laboratorio per la produzione di protesi in 3D personalizzate e gratuite per pazienti ustionati o amputati. Dal 2023 circa 75 bambini e bambine palestinesi sono arrivati in cura nell'ospedale giordano dopo essere rimasti feriti nel conflitto a Gaza ed essere stati evacuati grazie all'aiuto di Msf. Iniziata nel 2001, la collaborazione fra Coop e Medici Senza Frontiere ha permesso lo scorso anno di raccogliere 641 mila euro con #CoopforGaza che sono serviti per acquistare per la Striscia centinaia di kit di disinfezione per l'acqua, set chirurgici e equipaggiamenti per anestesia e rianimazione. "Con questa campagna rispondiamo nuovamente alla loro richiesta di fare ognuno la propria parte, per dare il proprio contributo" ha spiegato Ernesto Dalle Rive, presidente Ancc-Coop (Associazione nazionale cooperative di consumatori). (ANSA).