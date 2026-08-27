(ANSA) - ASOLO, 27 AGO - Le condizioni di salute di Nicola Maggiotto, il ragazzo di 21 anni di Asolo (Treviso) rimasto gravemente ferito nel corso di un'aggressione a Barcellona (Spagna) la sera del 12 agosto scorso, "registrano costanti e progressivi passi in avanti, supportati dal continuo lavoro dell'équipe medica", è tornato a camminare anche se i ricordi sono ancora confusi. Lo riferisce Monica Cornaviero, legale che assiste la famiglia. "Nicola riesce ora ad alzarsi e, con il sostegno del personale, è in grado di compiere brevi tragitti, tanto che nella giornata di oggi - spiega - ha percorso l'intero corridoio del reparto di neurochirurgia". (ANSA).