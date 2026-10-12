(ANSA) - TORINO, 12 OTT - A Torino "tra il 16 maggio e il 31 agosto il totale delle sanzioni è stato di 5.774, con un incasso di quasi 110 mila euro, e complessivamente da inizio anno all'8 ottobre le multe sono 11.945". A illustrare i dati sulle multe ai monopattini elettrici, l'assessore alla Polizia locale Marco Porcedda, rispondendo a un'interpellanza del consigliere di Torino Bellissima Pierlucio Firrao. I numeri più elevati sono sono registrati nella Circoscrizione 1 e circa il 40% del totale della sanzioni su tutta la citta è per sosta irregolare. Per quel che riguarda gli incidenti, sono stati 108, con un totale di 87 feriti. L'assessore ha poi annunciato che la Città chiederà al ministero di poter avviare una sperimentazione di lungo periodo del sistema che consente di accertare se i mezzi siano stati manomessi per aumentarne la velocità. Proprio una settimana fa era stata effettuata una sperimentazione di alcune ore, per verificarne l'efficacia. "Abbiamo valutato positivamente il dispositivo", ha detto l'assessore spiegando che gli accertamenti "hanno portato alla contestazione, in un pomeriggio, di 26 violazioni e a 6 sequestri amministrativi per confisca". Porcedda ha sottolineato che "se facciamo un confronto con i numeri generali delle sanzioni della strada degli anni scorsi, circa un milione di verbali, danno l'indicazione di quanto il controllo per la sicurezza stradale sia principalmente indirizzato verso le autovetture e i motocicli anche se l'attenzione su questi mezzi rimane alta perché non ci possiamo permettere che violazioni particolarmente palesi portino problemi di sicurezza sulla viabilità stradale. Quindi la nostra volontà è sempre agire con equilibrio". (ANSA).