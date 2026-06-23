(ANSA) - TORINO, 23 GIU - Dopo essere stato oggetto di dibattito ieri in Consiglio comunale, il tema dei blackout che con il caldo si stanno verificando a Torino, come in diverse altre città, torna protagonista a Palazzo Civico. Questa volta, però, nel vero senso della parola e non solo come oggetto di un'interpellanza generale. Questo pomeriggio, infatti, anche il municipio è stato coinvolto in un blackout, durato circa una ventina di minuti. L'episodio si è verificato intorno all'ora di pranzo, quando molti erano fuori dagli uffici per la pausa, e anche grazie ai generatori entrati in funzione non si segnalano problemi o criticità. A segnalare il calo di corrente sono stati anche alcuni consiglieri comunali di minoranza che già ieri erano intervenuti in aula per sollevare il tema. (ANSA).