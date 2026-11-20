(ANSA) - MILANO, 20 NOV - I luoghi riservati dei sotterranei del Senato dove sono nati i governi Ciampi e Monti, i cambiamenti nei lavori di Palazzo Madama dopo la riduzione del numero dei parlamentari e il ruolo dei senatori a vita: sono alcuni dei temi affrontati dal Segretario generale del Senato Federico Toniato, intervistato da Virman Cusenza per 'Gli Invisibili - Il potere che non si vede', il nuovo spazio di Sky Tg24 all'interno di 'Agenda', l'approfondimento settimanale della testata condotto da Lavinia Spingardi, in onda il sabato dalle 11.30. L'intervista andrà in onda domani per un nuovo appuntamento del viaggio del canale all news tra le personalità che esercitano un potere discreto ma essenziale per capire come funziona davvero la macchina dello Stato. Sul luogo più segreto del Senato, Toniato spiega: 'I sotterranei collegano Palazzo Madama, Palazzo Giustiniani, Palazzo Cenci. Non sono luoghi segreti, sono luoghi riservati, oggi aperti anche alle visite dei cittadini, magari qualche turista meno distratto si avvede di questa possibilità unica di ammirare le Terme Alessandrine che sono proprio sotto il perimetro dei palazzi del Senato'. In quei sotterranei sono nati accordi importanti? 'Certamente - risponde il Segretario generale di Palazzo Madama - alcune volte i leader politici hanno ritenuto opportuno, per trovare i voti necessari per costituire i governi, penso al governo Ciampi e al governo Monti, di non farsi vedere entrare pubblicamente a Palazzo Giustiniani piuttosto che a Palazzo Madama. E si sono incontrati qui'. Quanto all'effetto della riduzione del numero dei senatori, al pari di quella dei deputati, sui lavori di Palazzo Madama, Toniato dice che 'un segretario generale non commenta le riforme né 'approvande' né approvate', ma registra 'un'articolazione molto diversa dei lavori, con un carico accresciuto nelle commissioni e una concentrazione in Aula di provvedimenti mirati. Ad esempio - spiega - un tempo la lettura definitiva in commissione era del tutto marginale. Oggi rappresenta una parte importante. Si arriva in Aula per le discussioni più politiche'. Infine, sulla presenza dei senatori a vita, sottolinea che 'certamente è un indice di grande autorevolezza e anche di storia. Si racconta un episodio vero - aggiunge - durante l'elezione di Franco Marini a presidente del Senato, il contendente Giulio Andreotti, per la permanenza nell'emiciclo prolungata nel tempo, curvò il suo scranno come si può vedere nella prima fila a destra'. (ANSA).