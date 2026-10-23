TRENTO. Toni Capuozzo ha un tumore. A comunicarlo è stato lo stesso giornalista, storico inviato di guerra e volto noto della televisione italiana, con un messaggio pubblicato sul proprio profilo Facebook. Parole dirette, senza retorica, con cui ha scelto di rendere pubblica una notizia personale, spiegando anche le ragioni della sua decisione.

«Amo abbastanza la privacy e trovo abbastanza insopportabile il pettegolezzo sanitario da farmi dire senza esitazione: sì, ho un tumore», ha scritto Capuozzo, chiarendo così di aver preferito parlare apertamente della propria condizione per evitare indiscrezioni e speculazioni.

Il giornalista ha poi spiegato come intende affrontare questo momento difficile, affidandosi alle cure e alla vicinanza delle persone care. «Proverò ad affrontarlo come sono capace, con l'aiuto dei medici e tanti piccoli e grandi affetti», ha aggiunto nel suo messaggio.

Il pensiero a Alla e le parole di Luca Zaia

Nel post, Capuozzo ha fatto riferimento anche a questioni personali rimaste in sospeso, ricordando Alla Tcheranovskaya, traduttrice e interprete di origini russe morta il 23 dicembre 2025 a causa di un'intossicazione da monossido di carbonio nell'edificio in cui viveva anche il giornalista.

«I conti con la mia vita li ho fatti senza saperlo nel podcast di Luca Zaia, Il Fienile», ha scritto, richiamando una riflessione maturata durante la conversazione con l'ex presidente del Veneto.

Proprio Zaia gli ha dedicato un messaggio di affetto e sostegno dopo aver appreso la notizia. «È una notizia che davvero mi colpisce tanto nel cuore», ha scritto, assicurandogli la propria vicinanza e ricordando la loro conversazione.

«Ti voglio bene, Toni. Forza, amico mio, abbiamo ancora tante cose da dirci e tanti momenti da condividere», ha concluso Zaia.