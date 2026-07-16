NEW YORK. Toby, un giovane gatto tigrato adottato nel Michigan, negli Stati Uniti, è entrato nel Guinness World Records dopo aver eguagliato il primato mondiale per il maggior numero di dita mai registrato in un felino. Le sue zampe contano infatti 28 dita, una caratteristica dovuta alla polidattilia, una rara anomalia genetica che provoca la presenza di dita soprannumerarie.

Il record era stato stabilito nel 2002 dal gatto canadese Jake, anch'egli polidattilo. Toby non ha quindi superato il primato, ma lo ha raggiunto, diventando a tutti gli effetti uno degli attuali detentori del Guinness.