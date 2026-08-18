(ANSA) - ROMA, 18 AGO - A cento anni dalla nascita di John Coltrane tivùsat dedica un lungo omaggio al grande sassofonista jazz nato il 23 settembre del 1926 ad Hamlet. Si comincia giovedì 17 settembre alle 20:30 quando Mezzo (canale 49 di tivùsat ) proporrà un programmazione speciale che vedrà alternarsi rari filmati d'archivio e esibizioni di alcuni dei più autorevoli musicisti contemporanei, riuniti per rendere omaggio al collega che, in soli 41 anni di vita ha rivoluzionato con la sua ricerca il linguaggio del jazz. In 'John Coltrane, Live in Antibes' Mezzo ricorda Coltrane con due storiche esibizioni del 1965 insieme a McCoy Tyner, Jimmy Garrison ed Elvin Jones durante i festival jazz di Juan les Pins, in Francia, e a Comblain La Tour, in Belgio. Del ricercatore instancabile si ricordano album come Blue Train, Giant Steps, My Favorite Things e A Love Supreme. Sempre giovedì17, alle 21:20, andrà in onda 'Archie Shepp All Star, Tribute to John Coltrane', mentre mercoledì 23, giorno della nascita del musicista, alle 20:30 sarà la volta di 'Collier plays Coltrane, Isaiah Collier & The Chosen Few', in prima visione. A seguire, alle 21.30, l'omaggio di tivùsat proseguirà con 'John Coltrane, Live in Comblain, La Tour Jazz Festival'. A concludere l'omaggio al sassofonista sarà, giovedì 1° ottobre alle 20.30, un'altra prima visione, 'Emile Parisien Quartet, Tribute to John Coltrane', seguita alle 22 da 'James Carter Trane, A Centennial Supreme, Jazz in Marciac', alle 22:00 sempre in prima. (ANSA).