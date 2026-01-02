(ANSA) - LONDRA, 02 GEN - La Borsa di Londra ha segnato un record superando la soglia dei 10.000 punti, poco dopo l'apertura della prima seduta di contrattazione del 2026. Il Ftse 100, l'indice principale del London Stock Exchange, è salito dello 0,95% a 10.025,56 punti questa mattina, trainato soprattutto dai titoli minerari, a partire dalla società messicana Fresnillo, quotata nella borsa della capitale britannica. La compagnia aveva già registrato il più forte incremento annuale nel Ftse 100 nel 2025, pari al 436%, a fronte dell'impennata dei prezzi nel settore dei metalli preziosi. L'indice principale l'anno scorso aveva segnato un aumento del 21%, la sua performance migliore dal 2009. (ANSA).