(ANSA) - VENEZIA, 29 APR - L'autostrada A13 Padova-Bologna è chiusa dalle 7.00 di stamani all'altezza di Occhiobello (Rovigo) sul tratto in direzione di Padova, per un incidente stradale che ha coinvolto un autotreno, ribaltatosi autonomamente ostruendo così la carreggiata. Il mezzo trasportava bancali. Nessuna persona è rimasta ferita. Sul posto operano le squadre dei vigili del fuoco di Rovigo, con il supporto di personale del Comando di Ferrara, impegnate nelle operazioni di messa in sicurezza e recupero del mezzo, le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale del terzo Tronco di Bologna di Autostrade per l'Italia. Attualmente il traffico è bloccato e si registrano 4 chilometri di coda verso Padova. Agli utenti provenienti da Bologna si consiglia, dopo l'uscita obbligatoria a Occhiobello, di percorrere la SS16 Adriatica e rientrare in autostrada a Villamarzana (Rovigo). (ANSA).