(ANSA) - LODI, 04 MAG - Da oltre due ore i Vigili del Fuoco di Lodi sono impegnati nello spegnimento di un incendio a un autotreno all'altezza di Lodi Vecchio, nel Lodigiano, che trasportava solfuro di sodio idratato, un sale altamente corrosivo e che libera acido solfidrico, un gas tossico, se esposto all'umidità. Le operazioni di spegnimento, infatti, stanno avvenendo con schiuma mentre la provinciale 115 è stata completamente chiusa al traffico essendosi riversato parte del contenuto del tir sull'asfalto. L'Arpa è sul posto ma i Vigili del Fuoco non hanno ancora permesso ai tecnici di avvicinarsi al disastro data anche la pericolosità del composto per gli occhi, le vie respiratorie e la cute. Preoccupa la liberazione di acido solfidrico in atmosfera e la possibile contaminazione del reticolo irriguo locale, in particolare per la vicinanza del Cavo Sillaro. (ANSA).