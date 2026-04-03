(ANSA) - MONTENERO DI BISACCIA, 03 APR - Un Tir che trasportava paglia si è ribaltato sull'autostrada A14, nel territorio di Montenero di Bisaccia, in provincia di Campobasso, finendo contro il guardrail. Parte del carico si è riversata sulla carreggiata creando rallentamenti alla circolazione. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando di Campobasso che hanno estratto il conducente dall'abitacolo per poi affidarlo alle cure dei sanitari del 118. Intervenuti anche agenti della Polizia stradale. L'incidente è accaduto intorno alle 14.30 all'altezza del km 456+400. Attualmente, informa il sito di Autostrade per l'Italia, tra Vasto nord (Chieti) e Termoli verso Bari ci sono 9 km di coda. Al momento il traffico scorre su una corsia in direzione nord e su due corsie in direzione sud. (ANSA).