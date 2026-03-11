(ANSA) - MILANO, 11 MAR - Tim torna in utile nel 2025 per 519 milioni, prima delle quote di competenza di terzi, rispetto a una perdita di 364 milioni di euro dell'anno precedente, beneficiando di proventi non ricorrenti per 157 milioni di euro. Il risultato netto, a valle della quota di utile di 222 milioni di euro di competenza delle minoranze di Tim Brasil, è di 297 milioni di euro, rispetto a una perdita di 610 milioni nel 2024. Tim spa resta ancora in rosso per 155 milioni di euro ma in netto miglioramento rispetto alla perdita di 1,2 miliardi di euro del 2024. E' il bilancio approvato dal cda che ha anche confermato tutti i risultati esaminati in sede di preconsuntivo e convocato l'Assemblea degli azionisti per il prossimo 15 aprile. (ANSA).