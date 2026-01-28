(ANSA) - MILANO, 28 GEN - Tim dice addio alle risparmio. I soci di Tim hanno approvato (con il 99,87% di voti favorevoli e solo lo 0,13% di astenuti) l'operazione di conversione facoltativa delle azioni di risparmio in azioni ordinarie e quella obbligatoria; hanno quindi approvato (99,65% favorevoli e 0,35% contrari) la riduzione volontaria del capitale sociale a 6 miliardi. L'Assemblea Speciale, a cui ha partecipato il 50,87% della classe di azioni risparmio, a sua volta ha approvato la proposta di conversione obbligatoria delle azioni di risparmio in azioni ordinarie (99,58% favorevoli, 0,28% contrari e 0,13% astenuti). (ANSA).