(ANSA) - MILANO, 24 OTT - E' stato individuato dalla Polizia la mente della pagina Instagram Movimento 17 ottobre. Si tratterrebbe di un trentenne italiano di seconda generazione di origini marocchine. E' quanto riferisce il Tg1. Il giovane, formalmente residente in provincia di Brescia, si trova in questura a Milano per essere interrogato. Sono in corso perquisizioni in un'abitazione di una sua amica alla periferia del capoluogo lombardo. Il giovane sarebbe un'attivista dei movimenti pro-pal e giornalista free-lance che collabora con un quotidiano nazionale. (ANSA).