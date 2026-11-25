(ANSA) - ROMA, 25 NOV - L'audiocassetta con la registrazione della voce isolata dai carabinieri del Ris di un altro telefonista che avrebbe contattato la famiglia pochi giorni dopo la scomparsa di Emanuela il 22 giugno del 1983, è stata trovata a casa dello zio della ragazza, Mario Meneguzzi, morto più 10 anni fa. A rivelarlo il Tg1. Il ritrovamento - spiega il Tg1 - risalirebbe al 2024 quando, su richiesta del pm, gli investigatori perquisirono le abitazioni dell'uomo tra Rieti e Roma. Nella cantina della casa romana dello zio di Emanuela trovarono delle audiocassette analizzate, nel riserbo più totale in questi due anni prima del colpo di scena emerso ieri con l'individuazione di una nuova voce. (ANSA).