(ANSA) - ROMA, 07 OTT - Un programma di interventi per migliorare la qualità delle acque del Tevere con l'obiettivo di raggiungere nel 2032 anche il traguardo della balneabilità in alcune aree del fiume. È quanto emerso dal Tavolo tecnico interistituzionale che si è riunito oggi in Campidoglio alla presenza del sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. Il Tavolo, insediato nel gennaio scorso, ha fatto il punto sul lavoro svolto e definito il cronoprogramma. Nel 2027 si concentreranno le operazioni di pianificazione, i rilievi e il censimento degli scarichi, la realizzazione della rete di monitoraggio e la modellazione idraulica. Tra il 2028 e il 2031 è prevista la realizzazione degli interventi di risanamento, mentre dal 2031 saranno progressivamente attivate le aree pilota. "Il risanamento del Tevere è il cuore di questo progetto che ha l'ambizioso obiettivo di migliorare stabilmente la qualità delle acque e le condizioni ambientali del fiume. Oggi compiamo un passo importante, entrando nella fase operativa con un cronoprogramma definito e le prime risorse già disponibili", ha commentato Gualtieri. Il programma complessivo prevede investimenti stimati in circa 400 milioni di euro. Sono già disponibili risorse per 130 milioni: 90 milioni nell'ambito del Servizio Idrico Integrato di Acea, 20 milioni di Roma Capitale per il Masterplan del Parco Fluviale Lineare e altri 10 milioni stanziati dall'Amministrazione con l'ultimo assestamento di bilancio. A queste risorse si aggiungono 4,8 milioni destinati al Piano per la sicurezza idraulica del Tevere della Regione Lazio e 5,2 milioni per il Contratto di Fiume dell'Aniene. Il passaggio alla fase operativa è stato reso possibile dal percorso avviato da Roma Capitale insieme ad Acea, capofila operativo del progetto e gestore del Servizio Idrico Integrato. L'azienda coordina le attività tecniche e gli interventi, mettendo a sistema il lavoro di analisi e monitoraggio. Per Fabrizio Palermo, ad di Acea Spa, "il progetto Tevere balneabile è particolarmente significativo per la città di Roma e per tutto il sistema ambientale ed economico del Lazio. Acea ha fatto importanti investimenti in questi anni per il miglioramento della gestione delle qualità delle acque fluviali. Metteremo ora a disposizione la nostra capacità industriale per guidare i progetti contenuti nel cronoprogramma". (ANSA).