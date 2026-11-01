(ANSA) - MORBEGNO, 01 NOV - "Non siete più i bene accetti". Questa la frase scritta su un lenzuolo bianco posizionato da ignoti all'ingresso del Centro culturale islamico di Morbegno, in Valtellina. Alla base del lenzuolo, la testa mozzata di un maiale. Oggi, quando un gruppo di islamici si è recato nella struttura per pregare, ha scoperto l'episodio intimidatorio e ha chiesto l'intervento dei carabinieri di Morbegno, intervenuti per indagare con i colleghi della Scientifica dal Comando provinciale di Sondrio. Le indagini per risalire ai responsabili sono coordinate dalla Procura di Sondrio, diretta da Piero Basilone. Il luogo è utilizzato da anni come una vera e propria moschea. (ANSA).