(ANSA) - ROMA, 03 FEB - Il Btp sindacato a 15 anni ha chiuso il collocamento con ordini di oltre 157 miliardi a fronte di un'emissione fissata a 14 miliardi. Lo riferiscono fonti finanziarie secondo cui la domanda rappresenta un "record" sulla scadenza a 15 anni. Lo spread offerto sul titolo, che ha scadenza ottobre 2041, è di otto punti base rispetto al Btp quotato sul mercato gennaio 2040. L'emissione è affidata a un sindacato di banche costituito da Bbva, BofA Securities Europe, Citibank Europe, Deutsche Bank, Goldman Sachs Bank Europe e Jp Morgan. (ANSA).