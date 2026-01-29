(ANSA) - ROMA, 29 GEN - Elon Musk stacca la spina a due modelli di Tesla che hanno contribuito a rendere il marchio un colosso globale della mobilità elettrica. Durante la conference call sui risultati finanziari resi noti ieri sera, il miliardario ha annunciato la volontà di porre fine alla produzione di Model S e Model X per fare spazio alla costruzione di robot. La capacità produttiva dell'attuale stabilimento sarà quindi dedicata alla costruzione di Optimus, l'umanoide in cui l'azienda sta investendo sempre più risorse. Con i risultati finanziari di ieri, Tesla ha anche annunciato che investirà 2 miliardi di dollari in xAI, la startup per l'intelligenza artificiale di Musk. (ANSA).