(ANSA) - ROMA, 08 LUG - E' in atto la terza ondata d calore dell'estate 2026: sole e caldo investono tutto lo Stivale con temperature medie costantemente sui 35°C e picchi che sfondano la soglia dei 40°C. E' quanto annuncia Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it sottolineando che "i modelli meteorologici confermano l'inizio di una nuova, severa fiammata africana destinata a protrarsi ben oltre il 20 del mese". A Milano, i valori previsti si assesteranno sui 27°C di minima e 37°C di massima, a Roma i termometri segneranno 36°C. Temporali di calore possono formarsi localmente nell'entroterra e sui rilievi. Nel dettaglio: - Mercoledì 8. Al Nord: sole e caldo intenso fino a 39°C. Al Centro: soleggiato e caldo. Al Sud: sole prevalente e caldo. - Giovedì 9. Al Nord: sole e caldo intenso. Al Centro: sole e caldo intenso, qualche acquazzone sui monti. Al Sud: sole prevalente e isolati acquazzoni sui rilievi. - Venerdì 10. Al Nord: temporali sulle Alpi, occasionali in pianura. Al Centro: sole e caldo sempre, qualche acquazzone sui monti. Al Sud: sole e caldo, qualche rovescio sui monti. Tendenza: sabato temporalesco al Nord, tra domenica e lunedì primo picco del caldo con 42°C in Sardegna. (ANSA).