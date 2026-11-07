CRACOVIA. Cinque persone uccise e altre dieci ferite. È il bilancio della sparatoria avvenuta nel pomeriggio di oggi, sabato 7 novembre 2026, nel centro di Cracovia, in Polonia. Un uomo armato ha aperto il fuoco indiscriminatamente contro i passanti nella centralissima piazza del Mercato, una delle zone più frequentate della città. Ha provocato morti e feriti prima di essere intercettato dalla polizia.

Secondo le prime ricostruzioni, l’aggressore sarebbe un 25enne di nazionalità polacca. È arrivato nella piazza principale, Rynek Główny, intorno alle 15 a bordo di una Subaru nera priva di targa. Indossava una divisa mimetica militare e avrebbe sparato contro le persone presenti nell’area con un fucile semiautomatico AR-15.

Le forze dell’ordine sono intervenute subito e hanno individuato il sospettato nei pressi dell’incrocio tra via Stradomska e via Dietla. Durante l’operazione gli agenti hanno esploso alcuni colpi d’arma da fuoco e lo hanno ferito. Il 25enne è stato portato in un ospedale di Cracovia, dove, secondo le informazioni diffuse, è stato sottoposto a manovre di rianimazione.

Secondo la polizia polacca, l’aggressore avrebbe agito da solo.