(ANSA-AFP) - LIMA, 20 NOV - Un sisma di magnitudo 6,7 ha colpito il Perù centrale; al momento non si hanno notizie di vittime o danni. Lo ha reso noto l'Istituto geofisico peruviano (Igp). Il terremoto si è verificato alle 19:09 ora locale (1:09 ora di Roma, ndr), a 30 chilometri a nord-ovest della città di Junín, a una profondità di 129 chilometri. Secondo il quotidiano peruviano 'El Comercio', il terremoto che ha colpito pochi minuti fa il Perù è stato avvertito dalla popolazione con intensità da moderata a forte. A Lima - 150 km in linea d'aria da Junin - le famiglie hanno abbandonato le proprie case dopo aver avvertito il terremoto, che è stato percepito in gran parte del Perù, compresa la regione amazzonica, secondo quanto riportato dalle autorità. Hernando Tavera, direttore dell'Istituto geofisico peruviano, ha dichiarato a Latina Noticias che il terremoto si è verificato a una profondità di 129 chilometri. "Nonostante la sua magnitudo e la sua profondità, non è stato così intenso come lo sarebbe stato a una profondità minore", ha affermato. "Ha scosso l'intera regione centrale del Perù. Dalla zona di Ancash a Ica e verso la zona di Junín, arrivando praticamente ai margini della giungla". (ANSA-AFP).