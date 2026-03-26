(ANSA) - ROMA, 26 MAR - Terna chiude il 2025 con i principali indicatori economici in miglioramento: ricavi a 4.033,0 milioni di euro (+9,6% sul 2024), di cui oltre 750 milioni arrivano dalle Attività non regolate, Ebitda a 2.750,8 milioni (+7,2%), utile netto di Gruppo a 1.111,5 milioni (+4,7%). Lo rende noto il gruppo dopo il via libera del cda ai conti 2025. Gli investimenti a 3.514,9 milioni di euro hanno avuto una crescita del 30,6% segnando un "primato storico per lo sviluppo e la sicurezza del sistema elettrico nazionale". L'indebitamento finanziario netto si è attestato a 13.000,2 milioni di euro (rispetto agli 11.160,4 milioni di euro al 31 dicembre 2024). Il dividendo ordinario dell'esercizio 2025 pari a 39,62 centesimi di euro per azione è in linea con la dividend policy del gruppo. (ANSA).