(ANSA) - MILANO, 05 SET - Un tentativo di estorsione a Fabrizio Corona è stato sventato nella notte tra giovedì e venerdì a Milano, quando al fotografo sono arrivate minacce nei confronti propri e del figlio con una richiesta di 500 euro. A quel punto Corona si è rivolto alla Polizia che lo ha seguito fino all'appuntamento concordato e ha bloccato un giovane, figlio di un giornalista e conduttore televisivo. Lo riportano oggi i quotidiani Il Giorno e La Repubblica. "La storia inizia nella tarda serata di giovedì, quando sul cellulare di Corona arrivano chiamate e messaggi di due giovani che descriverà come 'ex amici del figlio': gli intimano di pagare 500 euro, altrimenti faranno del male a lui e al primogenito. Attorno all'una, il cinquantaduenne si presenta all'ufficio denunce di via Fatebenefratelli e racconta quello che è successo, mostrando agli agenti le chat con le minacce e spiegando che i due ricattatori lo stanno aspettando in via Noè. Corona risale sul Range Rover e si dirige verso il luogo dell'appuntamento, con due equipaggi dell'Ufficio prevenzione generale della Questura a fargli da "scorta" a distanza per monitorare la situazione". Sul posto entra in scena il presunto autore dei messaggi, un 20enne, che senza avvedersi delle Volanti con un colpo di catena spacca il lunotto dell'auto di Corona ma viene subito fermato dagli agenti. Un amico, 24enne, scappa ma viene presto identificato. Il pm di turno ha poi deciso di denunciare il 20enne in stato di libertà. (ANSA).