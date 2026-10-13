(ANSA) - TORINO, 13 OTT - Un tentativo di occupazione dell'istituto Boselli di Torino ha portato questa mattina all'intervento delle forze dell'ordine. Un giovane studente è stato fermato dai carabinieri e rilasciato dopo circa due ore. A suo carico vengono contestati reati legati all'occupazione della scuola, resistenza e danneggiamento. Una cinquantina di studenti si è radunata davanti al comando provinciale dei carabinieri, in centro, a pochi metri dall'istituto, per protestare contro l'intervento. Secondo quanto riferito dai carabinieri, sono in corso accertamenti sulle condotte di un gruppo di giovani che, nel tentativo di accedere alla scuola a viso coperto, avrebbero fatto esplodere petardi, portato banchi in mezzo alla strada e rovesciato cassonetti. Diversa la ricostruzione degli studenti. "Stamattina i ragazzi del Boselli hanno deciso di mobilitarsi attraverso un'occupazione perché il movimento studentesco di Torino è stanco delle condizioni in cui stanno gli ambienti scolastici, sono stanchi di non essere ascoltati dalla dirigenza e dalla Città metropolitana", ha spiegato Julia, del movimento studentesco torinese. Secondo la studentessa, l'ingresso nell'istituto sarebbe avvenuto pacificamente, ma la dirigente scolastica avrebbe chiamato la Digos e i carabinieri. (ANSA).