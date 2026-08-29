(ANSA) - LECCE, 29 AGO - Avrebbe prima tentato di rapinare una donna all'interno dell'ospedale Vito Fazzi di Lecce, strattonando e facendo cadere il figlio minorenne, poi avrebbe danneggiato nel parcheggio interno della struttura sanitaria alcune auto in sosta. Un 30enne originario del Ghana, senza fissa dimora, è stato arrestato in flagranza all'alba dalla Polizia a Lecce e portato in carcere. Dopo una segnalazione alla centrale operativa, gli agenti delle Volanti sono arrivati all'ospedale dove il personale del posto fisso di Polizia, insieme alle guardie particolari giurate, aveva già bloccato l'uomo sorpreso a danneggiare le macchine in sosta. Il 30enne è stato quindi portato in Questura e identificato. In quegli istanti è arrivata una donna che doveva denunciare la tentata rapina della propria collanina e della fede nuziale e che, gli uffici della Questura, ha riconosciuto il 30enne come l'autore dell'aggressione subita poco prima. La donna ha riferito di essere stata avvicinata dall'uomo all'interno dell'ospedale, dove il trentenne avrebbe cercato di derubarla alla presenza del figlio minorenne. Quest'ultimo, nel corso del tentativo di rapina, sarebbe stato spintonato e fatto cadere a terra, riportando alcune lesioni. Dai successivi riscontri, è emerso poi che il giorno precedente, nel vicino comune di Lizzanello, i Carabinieri erano intervenuti perché lo stesso trentenne aveva danneggiato altre autovetture in sosta e, a causa del suo stato di alterazione e di un trauma al braccio, era stato portato al pronto soccorso del Vito Fazzi di Lecce, all'esterno del quale, una volta dimesso, avrebbe nuovamente dato in escandescenza. (ANSA).