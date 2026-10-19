(ANSA) - RAGUSA, 19 OTT - Un giovane di 22 anni di Acate (Ragusa) è stato portato in carcere dai carabinieri su ordine del gip perchè accusato di tentativo di femminicidio e tentativo di omicidio dell'ex fidanzata e del suo attuale compagno. Secondo l'accusa, l'indagato uscendo dal luogo di lavoro avrebbe incrociato l'autovettura su cui erano l'ex fidanzata e il nuovo compagno cominciando un inseguimento e poi urtando l'auto che è uscita dalla carreggiata e ha terminato la sua corsa contro un muretto a secco. Il giovane, come ricostruito dai testimoni presenti sui luoghi e dal personale dell'Arma attraverso l'analisi dei sistemi di videosorveglianza installati lungo la strada provinciale, dopo aver effettuato un'inversione di marcia, avrebbe tentato di investire con la propria autovettura prima la giovane e subito dopo, con una seconda inversione, il compagno. (ANSA).