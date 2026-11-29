(ANSA) - ANCONA, 29 NOV - E' ricoverata in prognosi riservata in Rianimazione alll'ospedale materno infantile Salesi di Ancona, sedata e intubata, la bimba di 8 anni che, nel tardo pomeriggio di ieri, ha subito un tentativo di strangolamento da parte della madre nell'abitazione di famiglia a Marina di Montemarciano (Ancona). Le condizioni della piccina sono stabili ma la prognosi è riservata in attesa che i sanitari effettuino altri accertamenti per capire se abbia riportato altre conseguenze dall'eventuale mancanza prolungata di ossigeno. (ANSA).