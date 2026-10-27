(ANSA) - NAPOLI, 27 OTT - Attimi di paura a Marano di Napoli, dove un bambino di 5 anni è stato avvicinato e preso per un braccio da un uomo che lo ha invitato a seguirlo mentre rientrava a casa dopo la scuola. Decisive le urla della madre che ha assistito alla scena dalla finestra di casa inducendo l'uomo a lasciare la presa e a darsi alla fuga. La donna successivamente ha presentato denuncia nella locale stazione dei carabinieri dove è stato ricostruito quanto accaduto. Il fatto risale alla mattinata di ieri, ore 12.30 circa, ed è avvenuto davanti all'abitazione della famiglia dove il piccolo era stato appena riaccompagnato a casa dal pulmino scolastico. L'uomo ha avvicinato il bimbo afferrandolo per un braccio e invitandolo a seguirlo con la frase: "Vieni con me, ti vuole un signore". La madre, affacciatasi come ogni giorno per accogliere i figli, si è accorta che lo sconosciuto tratteneva il bambino per il braccio e si è precipitata giù per le scale. Le sue urla hanno costretto l'uomo ad allontanarsi di corsa. Il bambino, spaventato ma illeso, è stato subito riportato a casa e affidato alle cure dei familiari. La donna ha chiamato il 112. I militari, già intervenuti sul posto, hanno avviato le indagini. Grazie alle descrizioni fornite dalla madre, alle informazioni raccolte nella zona e ai successivi accertamenti, l'autore è stato identificato e rintracciato: è un 45enne del luogo, già noto alle forze dell'ordine. L'uomo è stato denunciato. (ANSA).