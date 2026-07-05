(ANSA) - TORINO, 05 LUG - I carabinieri di Azeglio e Borgomasino hanno arrestato per tentato omicidio un 47enne moldavo che la notte del 4 luglio ha tentato di dare fuoco alla compagna convivente. E' successo all'interno dell'abitazione della coppia a Ivrea (Torino), in frazione San Bernardo. L'uomo, probabilmente ubriaco, al culmine di una violenta lite ha cosparso la donna di gasolio nel tentativo di darle fuoco. Un amico della coppia, presente in quel momento in casa, si è frapposto tra i due ed è riuscito a trattenere l'aggressore, già con un accendino in mano, fino all'arrivo dei carabinieri. I militari, allertati dalla stessa vittima, hanno subito immobilizzato l'aggressore, sottraendogli l'accendino. Nessuno dei coinvolti è rimasto ferito. Il 47enne è stato arrestato per tentato omicidio e portato in carcere, come disposto dalla procura di Ivrea che coordina le indagini. (ANSA).