(ANSA) - BOLOGNA, 27 LUG - Ha cercato di accoltellare la sua ex e anche il nuovo compagno di lei, per questo un giovane di 23 anni è stato arrestato nei giorni scorsi nel Piacentino. Il ragazzo, cittadino senegalese, è stato fermato prima dallo spray al peperoncino spruzzato dalla donna, poi dall'intervento dei carabinieri di Castel San Giovanni. La violenta aggressione è avvenuta nel tardo pomeriggio del 21 luglio, quando una donna col suo nuovo compagno sono stati sorpresi in auto dall'ex di lei, un 23enne già noto alle forze dell'ordine per reati di minaccia aggravata, porto abusivo di armi e resistenza. Il ragazzo, a quanto ricostruito, la stava aspettando e quando ha visto la coppia in auto prima ha bloccato il veicolo, poi ha iniziato a minacciare i due. Quando ha estratto un coltello per cercare di colpire prima l'uomo e poi la stessa ex, la donna si è difesa con lo spray al peperoncino. Quando sono arrivati i carabinieri, allertati dalla chiamata al 112, il 23enne si è scagliato anche contro di loro ma poi è stato bloccato. Gli sono stati sequestrati un coltello con lama di 18 centimetri e un cutter con lama di due centimetri, entrambi detenuti senza giustificato motivo. Portato in carcere a Piacenza, il gip venerdì ne ha convalidato l'arresto e applicato la misura cautelare della custodia in carcere. (ANSA).