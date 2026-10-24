(ANSA) - TORINO, 24 OTT - Momenti di tensione a Torino quando la polizia ha impedito ai manifestanti che si sono ritrovati in piazza Castello di procedere verso via Po. Gli agenti hanno respinto i manifestanti con una breve carica di alleggerimento, con gli scudi e i manganelli. La polizia aveva invitato partecipanti a procedere verso l'area Nord della città, attraverso i Giardini reali. Lo striscione d'apertura del corteo recita 'Noi la guerra non la paghiamo, Torino è contro il riarmo, no datacenter e caro benzina'. Tra gli slogan scanditi anche 'Tout le monde déteste la police'. In piazza Castello c'è anche il questore di Torino, Massimo Gambino. Dopo la prima carica, manifestanti e agenti si sono divisi. Quindi sono partite altre due cariche di alleggerimento, che hanno permesso alla polizia di avanzare di alcuni metri. In testa al corteo ci sono gli autonomi, tutti a volto scoperto. Alla manifestazione partecipano anche famiglie e studenti. (ANSA).