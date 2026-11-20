(ANSA) - TORINO, 20 NOV - Breve momento di tensione in via Accademia Albertina, appena il corteo contro guerra e carovita ha cercato di deviare da via Po. I manifestanti, che da piazza Castello stavano andando in direzione di piazza Vittorio Veneto, hanno improvvisamente svoltato in direzione di corso Vittorio Emanuele II e si sono trovati di fronte gli schieramenti delle forze dell'ordine a bloccarli. Il corteo ha cercato di passare, ma è stato respinto con una carica di alleggerimento. I manifestanti sono quindi tornati sui loro passi, su via Po. Nuovo tentativo di sfondamento dei cordoni delle forze dell'ordine da parte del corteo, dopo l'arrivo in piazza Vittorio Veneto. I manifestanti, che intonano cori e hanno anche lanciato alcuni oggetti contro i blindati, sono stati nuovamente respinti, ma continuano a cercare di spostarsi nelle vie laterali, in direzione di corso Vittorio Emanuele II. Dopo le tensioni in piazza Vittorio Veneto, in cui anche una troupe televisiva ha ricevuto alcuni spintoni col tentativo di sottrarre la telecamera, al corteo è stata aperta la possibilità di dirigersi in corso Cairoli, una strada, vicina al fiume Po, che porta in corso Vittorio Emanuele II, dove si trova non distante anche la stazione di Porta Nuova. Dai microfoni dei manifestanti la promessa: "Potranno cercare di fermarci, ma non ci fermeranno mai, siamo disposti a manifestare tutta la sera, fino a quando non raggiungere i nostri obiettivi", mentre i manifestanti vanno proprio in direzione dello scalo ferroviario, anche se hanno di fronte, a poche centinaia di metri, un nuovo schieramento delle forze dell'ordine. (ANSA).