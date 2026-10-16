(ANSA) - ROMA, 16 OTT - Tensioni al quartiere ebraico di Roma dove è in programma la cerimonia per l'anniversario del rastrellamento degli ebrei: alcuni componenti della comunità romana hanno iniziato a urlare e insultare la delegazione dell'Anpi. "Ve ne dovete andare", "fuori, fuori", "vergognatevi" hanno urlato verso l'associazione dei partigiani. "Siamo stati attaccati - ha detto la presidente dell'Anpi di Roma Marina Pierlorenzi - non vogliono l'Anpi, dicendoci che siamo pro pal e che non possiamo stare in questa piazza". Nei giorni scorsi il presidente della comunità ebraica romana Victor Fadlun aveva chiesto all'Anpi di non partecipare. In seguito la delegazione dell'Anpi è stata allontanata dalla cerimonia. (ANSA).