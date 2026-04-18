(ANSA) - TORINO, 18 APR - Tensioni nella serata di oggi a Torino tra antagonisti e forze dell'ordine schierate nei pressi dell'ex centro sociale Askatasuna, in corso Regina Margherita 47. Durante la street parade musicale organizzata dal comitato di quartiere 'Vanchiglia Insieme', poco dopo le 21.30, alcune centinaia di manifestanti hanno raggiunto la zona della palazzina sgomberata lo scorso dicembre. Un gruppo si è avvicinato alle grate dei mezzi blindati delle forze dell'ordine: ne sono seguiti lanci di oggetti e momenti di contatto con polizia e carabinieri. Per disperdere gli attivisti è stato utilizzato anche un idrante e lacrimogeni. (ANSA).