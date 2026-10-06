(ANSA) - PALERMO, 06 OTT - Secondo quanto apprende l'ANSA, ci sarebbe stato un colloquio telefonico ad alta tensione tra il leader di Forza Italia Antonio Tajani e il presidente della Regione siciliana Renato Schifani. L'annuncio di una riflessione in corso e di comunicazioni a breve da parte del governatore al quale non sono piaciute le dichiarazioni del commissario del partito siciliano Nino Minardo sulla necessità di un rinnovamento politico dopo l'ennesimo caso giudiziario, sta alzando i toni in Fi. Il nodo sarebbe la ricandidatura di Schifani alle regionali del 2027: il presidente la dà per scontata mentre a Roma sarebbero aumentati i dubbi sul bis. (ANSA).