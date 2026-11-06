(ANSA) - TRIESTE, 07 NOV - Sono tre i poliziotti rimasti feriti negli scontri di questa sera; due di loro sarebbero contusi in modo non grave ma un terzo, il funzionario vicario della Questura Leonardo Boido, è stato portato all' ospedale di Cattinara perché colpito alla testa da un potente petardo o una bomba carta, non è ancora chiaro. Le forze dell'ordine hanno subito fermato una persona, una donna, che è stata portata in Questura, da dove è uscita più tardi dopo essere stata denunciata in stato di libertà. Davanti alla Questura, intanto, erano giunte oltre cento persone in attesa che la donna venisse rilasciata. (ANSA).